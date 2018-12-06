Сетевые источники опубликовали UAprof (User Agent Profile) смартфона Honor V20, в котором можно найти некоторые характеристики устройства. В частности, аппарат появится в продаже с предустановленной операционной системой Android 9.0 и фирменным интерфейсом EMUI 9.0. Разрешение дисплея составит 2310:1080 пикселей. Столь нестандартное разрешение намекает на отсутствие привычной «брови», на место которого придет более компактный круглый вырез в дисплее. Официальная презентация Honor V20 состоится 22 января в Париже.