Смартфон Honor V30 Pro получит экран с частотой 90 Гц и 60-Мп камеру

Сетевые источники поделились подробностями о топовых смартфонах Honor V30 и V30 Pro, выход которых ожидается до конца октября. Итак, оба смартфона получат дисплей с частотой обновления 90 Гц и процессор Kirin 990. Младшую модель оснастят основной камерой с датчиками на 60 Мп, 16 Мп и 2 Мп, а также ToF-модулем, аккумулятором на 4000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 22,5 Вт и одинарной фронтальной камерой. Старшая модель получит камеру с модулями на 60 Мп, 20 Мп, 8 Мп и 3D ToF-камерой, батарею на 4200 мАч с проводной зарядкой мощностью 40 Вт и беспроводной на 15 Вт, а также сдвоенную фронтальную камеру.