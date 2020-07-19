Смартфон Honor V40 Pro+ получит изогнутый AMOLED-экран

Сетевые источники раскрыли подробности о флагманских смартфонах Honor V40, выход которых ожидается в конце этого года. Итак, Honor V40 Pro+ прочат платформу Dimensity 1000+, изогнутый дисплей AMOLED от BOE с частотой обновления изображения 120 Гц и сдвоенной врезанной фронтальной камерой (32-Мп датчик Sony IMX616 иToF), тыльную камеру с главным 1/1,3-дюймовым сенсором разрешением 48 Мп, сверхширокоугольным модулем на 12 Мп, модулем телефото с 10-кратным гибридным зумом и двойной оптической стабилизацией, 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 256 ГБ флэш-памяти UFS 3.0, батарею ёмкостью 4200 мАч, проводную зарядку на 66 Вт и беспроводную на 27 Вт.

Honor V40 Pro получит изогнутый экран с частотой обновления изображения 90 Гц, 8 ГБ оперативной памяти, основную камеру с главным датчиком Sony IMX686 на 64 Мп, аккумулятор на 4300 мАч и проводную зарядку мощностью 40 Вт. Наконец Honor V40 приписывают плоский дисплей, одинарную селфи-камеру с датчиком Sony IMX616 на 32 Мп и батарею на 4200 мАч.
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