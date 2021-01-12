Смартфон Honor V40 уже доступен для предзаказа

Компания Honor открыла новый онлайн-магазин Honor Mall в Китае, начав принимать предварительные заказы на еще не представленный официально флагман Honor V40. Ранее стало известно, что аппарат получит сверхчувствительный экран, отображающий миллиард цветовых оттенков. Официальный анонс смартфона состоится уже 19 января. Предыдущие слухи приписывали флагману 6,72-дюймовый изогнутый по бокам OLED-дисплей с разрешением Full HD, частотой обновления 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 300 Гц, а также основную камеру с главным модулем разрешением 50 Мп.