Смартфон Honor View 20 получил дырявый дисплей и 48-Мп камеру

Компания Huawei показала новый топовый смартфон Honor View 20, который может похвастаться «дырявым» дисплеем и 48-Мп камерой. Итак, крохотный (4,5 мм) круглый вырез необходим для фронтальной камеры. Что до основной камеры, то здесь используется сенсор Sony IMX586 разрешением 48 Мп. Его главной особенностью является возможность делать хорошие фото в условиях слабой освещенности. Размер пикселя здесь равен 0,8 мкм. Их можно объединять по четыре, из-за чего итоговый размер пикселя составит 1,6 мкм, а разрешение самого фото – 12 Мп. Также отметим топовую 7-нанометрвую SoC HiSilicon Kirin 980 и функцию Link Turbo для одновременной загрузки данных по Wi-Fi и сотовой связи на максимальной скорости. Более подробная презентация смартфона состоится 26 декабря в Пекине, а международный дебют запланирован на 22 января.