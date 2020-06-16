Смартфон Honor X10 Pro получит OLED-экран и 40 Мп камеру

Китайский регулятор TENAA вновь выступил источником утечки характеристик еще не представленного смартфона. На этот раз был рассекречен перспективный аппарат Honor X10 Pro. Итак, смартфон получит фирменную восьмиядерную платформу Kirin 985, 6,53-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD, 6/128 и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти, основную квадрокамеру с главным модулем на 40 Мп и перископным с разрешением 8 Мп, фронтальную камеру на 32 Мп, аккумулятор ёмкостью 3900 мАч, а также корпус с габаритами 160,34:74,18:8,47 мм и массой в 185 граммов. Предполагается, что Honor X10 Pro покажут вместе с 7-дюймовым Honor X10 Max, построенным на чипсете MediaTek Dimensity 800.