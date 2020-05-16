Смартфон Honor X10 показали на живых фото

Сетевые источники опубликовали первые качественные фотографии смартфона Honor X10, который имеет все шансы стать бестселлером. По слухам, нас ждет один из доступных смартфонов с поддержкой 5G, который при этом сможет предложить продвинутые фотовозможности.

По последним данным, аппарат будет оснащен 6,63-дюймовым экраном с кадровой частотой 90 Гц и разрешением Full HD, выдвижной фронтальной камерой, основной тройной камерой с главным модулем на 40 Мп, сверхширокоугольным на 8 Мп и 2 Мп модулем для макро-фотографии, восьмиядерным процессором Kirin 820 5G, батареей емкостью 4300 мАч, быстрой зарядкой мощностью 22,5 Втч, защитой от воды от пыли согласно степени IP5X, модулем Bluetooth 5.1+LE, слотом для карт памяти NM до 256 ГБ, а также вариантами на 6/64 и 6/128 ГБ памяти.