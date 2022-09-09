Смартфон Honor X40 показали на фото и рендерах

В сети появились качественные изображения и подробности о смартфоне Honor X40, официальный релиз которого запланирован на 15 сентября. Итак, аппарат получит изогнутый 6,8-дюймовый OLED-экран с 10-битным представлением цвета и разрешением Full HD+, аккумулятор ёмкостью 5100 мАч, поддержку проводной 40-Вт зарядки, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 695 с частотой до 2,2 ГГц, графикой Adreno 619 и модемом Snapdragon X51 для сотовых сетей пятого поколения , 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенную основную камеру с кольцевым дизайном и предустановленную операционную систему Android 12 с фирменной оболочкой Magic UI 6.1. Ориентировочная цена смартфона пока не раскрывается.