Смартфон Honor X7 получил 48-Мп квадрокамеру

Компания Honor пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Honor X7, которая работает под управлением ОС Android 11 с фирменной оболочкой Magic 4.2. Новинку оснастили 6,74-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 720:1600 пикселей и соотношением сторон 20:9, селфи-камерой разрешением 8 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 48 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой Snapdragon 680, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти MicroSD, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 22,5-Вт проводной зарядки, боковым дактилоскопическим сенсором, поддержкой 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, разъемом USB-C и 3,5-мм гнездом для наушников. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.