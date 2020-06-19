Смартфон Huawei Enjoy 20 Pro с 5G оценен в 282 доллара

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Enjoy 20 Pro, главной особенностью которой стала довольно производительная платформа MediaTek Dimensity 800 с поддержкой сотовых сетей пятого поколения (5G). Новинку также оснастили 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и 180-герцевым сенсорным слоем, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флэш-памяти, батареей ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 22,5 Вт, расположенной в каплевидном вырезе фронтальной камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с модулями на 48, 8 и 2 Мп, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 и 3,5-мм разъемом для наушников. Смартфон появится в продаже 24 июня по цене в 282 или 325 долларов.