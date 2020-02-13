Смартфон Huawei Enjoy 9S упал в цене

Смартфон Huawei Enjoy 9S, который анонсировали весной прошлого года подешевел с $225 до $185 за версию 4/64 ГБ. Кроме этого, имеется конфигурация на 6/64 ГБ памяти. Аппарат оснащается 6,21 дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, который занимает занимает 89% площади передней панели, фирменным чипсетом Kirin 710, тройной основной камерой с на 24 Мп, 16 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, аккумулятором на 3400 мАч, а также предустановленной операционной системой Android 9.0 с фирменным интерфейсом EMUI 9.0.