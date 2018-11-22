Смартфон Huawei Honor 10 Lite получил соотношение сторон 19,5:9

Состоялся анонс нового смартфона под названием Huawei Honor 10 Lite с ОС Android 9.0 Pie. Гаджет получил 6,21-дюймовый экран с разрешением 2340 на 1080 точек и соотношение сторон 19,5:9. В основе устройства лежит процессор Kirin 710. В верхней части дисплея предусмотрен небольшой каплевидный вырез — в нем установлена 24-мегапиксельная селфи-камера с максимальной диафрагмой f/2,0. В тыльной части расположены дактилоскопический сканер и двойная камера на основе датчиков с 13 млн и 2 млн пикселей. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3400 мА.ч. Предусмотрены адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2 и приемник GPS. Стоимость новинки составляет около 200 долларов.