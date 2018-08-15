Смартфон Huawei Honor 8X засветился в базе TENAA

В базе данных китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA появились сведения о смартфоне Huawei с каталожным номером ARE-AL00. Эксперты считают, что за этим названием скрывается модель Honor 8X или 8S. Главной фишкой в дизайне устройства станет вырез в виде капли, который ожидается в смартфоне Oppo F9. На задней панели можно увидеть сканер отпечатков пальцев и вертикально расположенную двойную камеру. Также слухи прочат устройству чипсет Qualcomm Snapdragon 636/600 и поддержку быстрой зарядки (18 Вт).