Смартфон Huawei JLN-AL00 получит 108-Мп камеру

В базе данных китайского ведомства TENAA обнаружились сведения о смартфоне Huawei с модельным наименованием JLN-AL00, который еще не был представлен официально. Аппарат получит 6,78-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1080:2388 точек, неназванную восьмиядерную платформу с тактовой частотой до 2,4 ГГц, селфи-камеру разрешением 16 Мп, основную камеру с модулями на 108 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, батарею ёмкостью 3900 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт, предустановленную ОС HarmonyOS 2.0, 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ/256 ГБ флеш-памяти, боковой дактилоскоп, габариты 164,64:75,55:7,94 мм и массу 191 г.