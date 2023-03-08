Смартфон Huawei Maimang 20 получит 12 ГБ ОЗУ

Ресурс China Telecom поделился подробностями о смартфоне Huawei Maimang 20, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, предустановленной операционной системой Android 12, поддержкой сотовых сетей пятого поколения, корпусом с размерами 164,6:75,55:8,55 мм, 6,78-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2388:1080 пикселей, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и массой 196 граммов. Смартфон выйдет в двух вариантах – 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.