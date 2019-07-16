Смартфон Huawei Mate 30 Lite получит 6,2-дюймовый экран 8 Гб ОЗУ

Появилась информация о пока еще не представленном официально смартфоне Huawei Mate 30 Lite. Аппарат получит IPS-экран с размером диагонали 6,2 дюйма и разрешение 2340 * 1080 пикселей. В основе устройства ляжет фирменный чипсет Kirin 810 и 6/8 Гбайт ОЗУ. Селфи-камера получит датчик изображения на 32 МП, а тыльная камера будет содержать четыре блока оптики. За энергоснабжение будет отвечать батарея на 3900 мАч. В качестве ОС выступит Android 9 Pie. О дате выпуска и стоимости гаджета пока не сообщается.