Смартфон Huawei Mate 30 Lite получит пять камер и SoC Kirin 810

2019-07-11, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Huawei Mate 30 Lite; [84]
Китайский регулятор TENAA опубликовал характеристики смартфона Huawei Mate 30 Lite, выход которого ожидается этой осенью. Итак, аппарат получит фирменный восьмиядерный процессор Kirin 810, 6,26-дюймовый дисплей с разрешением 2340:1080 пикселей, 6-8 ГБ оперативной и 128-256 ГБ флэш-памяти, четверную основную камеру с датчиками на 48, 8, 2 и 2 Мп, фронтальную камеру на 32 Мп, поддержку карт памяти до 256 ГБ, аккумулятор на 3900 мАч, а также предустановленную ОС Android 9.0 Pie. Размеры устройства равны 156,1:73,9:8,3 мм, масса – 178 граммам. Также предыдущие слухи прочили Mate 30 Lite быструю зарядку мощностью 20 Вт.


Комментарии и отзывы Huawei Mate 30 Lite
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