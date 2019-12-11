Смартфон Huawei Mate 30 Pro 5G вышел в новой версии

Компания Huawei выпустила новую версию топового камерофона Huawei Mate 30 Pro 5G в зеленой расцветке с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. Её цена составит 909 долларов. Ранее аппарат был доступен в двух расцветках: Vegan Leather Orange и Vegan Leather Forest Green.

Напомним, что Huawei Mate 30 Pro 5G оснащается лучшей на рынке камерой, 6,53-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400:1176 пикселей, загибающимся на угол 88°, топовым чипсетом Kirin 990, 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ флэш-памяти, защитой от пыли и влаги в согласно степени IP68, 21 антенной, включая 14 5G-антенн, чувствительными к нажатию боковыми гранями, а также аккумулятором на 4500 мАч с поддержкой проводной зарядки на 40 Вт и беспроводной зарядки на 27 Вт.