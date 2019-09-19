Смартфон Huawei Mate 30 получит тройную камеру

Помимо топового смартфона Mate 30 Pro с экраном-водопадом, компания Huawei представила сегодня и более простую модель Mate 30. Новинка характеризуется 6,62-дюймовым плоским AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, топовым процессором Kirin 990, 6 или 8 оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятором на 4200 мАч с поддержкой проводной зарядки на 40 Вт и беспроводной зарядки на 27 Вт, защитой согласно степени IP53, тройной основной камерой с 40 Мп главным модулем, 16 Мп сверхширокоугольным модулем, 8 Мп телефото-модулем и лазерным автофокусом, а также фронтальной камерой на 24 Мп. В отличие от старшей модели, Huawei Mate 30 записывает видео с частотой 960 к/с при разрешении 720р.