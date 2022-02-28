Смартфон Huawei Mate 40E Pro 5G оценен в €1060

Компания Huawei выпустила в Китае очередную новинку – ею стал смартфон Huawei Mate 40E Pro 5G. Новинку оснастили 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц и частотой дискретизации касания 240 Гц, 5-нанометровой фирменной платформой Huawei HiSilicon Kirin 9000L, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 20 Мп (сверхширик) и 12 Мп (телефото), селфи-камерой с модулем разрешением 13 Мп и 3D-камерой глубины сцены, предустановленной ОС HarmonyOS 2.0, батареей ёмкостью 4400 мАч и поддержкой проводной 66-Вт зарядки. Цена смартфона составляет 1060 долларов.