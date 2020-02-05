Смартфон Huawei Mate 9 получит Android 10

Компания Huawei объявила о том, что она тестирует фирменную оболочку EMUI 10 на основе операционной системы Android 10 для смартфона Huawei Mate 9. Напомним, что эта модель вышла далекой осенью 2016 года и работала под управлением EMUI 5.0 на основе Android 7.0 Nougat.

Вышедший три с половиной года назад Mate 9 получил металлический корпус, 5,9-дюймовый плоский дисплей с разрешением Full HD, восьмиядерный процессор HiSilicon Kirin 960, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, поддержку двух SIM-карт, LTE, сканер отпечатков пальцев и аккумулятор на 4000 мАч с технологией Super Charge.