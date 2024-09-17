Смартфон Huawei Mate XT за $2800 заказали уже 6 млн человек

Чуть больше недели назад компания Huawei начала принимать предварительные заказы на складывающийся втрое смартфон Mate XT. Всего за 10 дней количество предварительных заказов превысило цифру в 6,26 миллиона. И это при цене в 2800 долларов! Старт розничных продаж в Китае намечен на 20 сентября. По словам источников из поставщиков, у Huawei заготовлена первая партия на 1 миллион устройств.

Напомним, что Mate XT оснащается гибким 10,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2232:3184 точек, 7,9-дюймовым дисплеем в двойном режиме или 6,4-дюймовым в одинарном, корпусом толщиной 3,6 мм в разложенном виде и 12,8 мм в полностью сложенном, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптика с диафрагмой от F1.4 до F4.0 и оптическая стабилизация), 12 Мп (ультраширик) и 12 Мп (перископ с 5,5-кратным приближением и OIS), фронтальной камерой разрешением 8 Мп, 16 ГБ оперативной памяти, поддержкой 66-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, аккумулятором ёмкостью 5600 мАч и поддержкой спутниковой связи Lingxi Communication и Tiantong.
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