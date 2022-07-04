Смартфон Huawei Nova 10 оценен в 400 долларов

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Nova 10, которая работает под управлением HarmonyOS 2 и не поддерживает сотовые сети пятого поколения. Новинку оснастили восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 778G 4G с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Adreno 642L, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, 8 ГБ оперативной памяти, 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой на 60 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, модулем NFC, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 67 Вт, а также серебристой, чёрной, фиолетовой и зелёной расцветками.