Смартфон Huawei Nova 10 показали на фото

Сетевые инсайдеры поделились живыми фото и подробностями о смартфонах Huawei Nova 10 и Nova 10 Pro, официальный релиз которых состоится 4 июля. Итак, базовая модель получит 8-ядерную платформу Qualcomm Snapdragon 778G с частотой до 2,4 ГГц, графикой Adreno 642L и без поддержки сотовых сетей 5G, 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2652:1200 пикселей и кадровой частотой до 120 Гц, фронтальную камеру на 60 Мп, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп (датчик глубины сцены), аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, поддержку 66-Вт быстрой зарядки, а также корпус толщиной 6,88 мм и массой 168 граммов.

Nova 10 Pro будет отличаться 6,78-дюймовым экраном с разрешением 2652:1200 пикселей и частотой обновления до 120 Гц, тройной основной камерой разрешением 60 Мп, 8 Мп и 2 Мп, аккумулятором на 4500 мАч и поддержкой 100-Вт зарядки.