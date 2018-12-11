Смартфон Huawei Nova 3 обновили до Android 9.0 Pie

Компания Huawei начала распространение прошивки EMUI 9 на основе ОС Android 9.0 для смартфона Huawei Nova 3, который на момент выхода в июне этого года работал под управлением Android 8.1 Oreo. Прошивка, которая весит почти 4,5 ГБ, вносит множество изменений в интерфейс. В частности, после установки обновления пользователи не смогут пользоваться сторонними лаунчерами.

Напомним, что Huawei Nova 3 оснащается 6,3 дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2340:1080 пикселей), двойной основной камерой на 16 и 24 Мп, двойной фронтальной камерой на 24 и 2 Мп с функцией распознавания лица пользователя, фирменным процессором Kirin 970, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флэш-памяти, поддержкой технологии графического ускорения GPU Turbo, сканером отпечатков пальцев, а также аккумулятором на 3750 мАч с поддержкой быстрой зарядки.