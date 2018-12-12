Смартфон Huawei Nova 4 получил прошлогоднюю SoC Kirin 970

В сети появилась фотография с подробными характеристиками смартфона Huawei Nova 4, официальный анонс которого состоится 17 декабря. Вопреки ожиданиям, аппарат не получит топовый чипсет Kirin 980. Вместо него будет прошлогодний Kirin 970. Также смартфон оснастят тройной камерой с 48 Мп основным модулем, но только в топовой версии. В других конфигурациях будет использовать модуль на 20 Мп. Основный датчик дополнят сенсоры на 16 Мп и 2 Мп. Также отмечается 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флэш-памяти, 6,4 дюймовый дисплей с разрешением 2310:1080 пикселей, фронтальная камера разрешением 25 Мп и аккумулятор на 3750 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт