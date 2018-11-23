Смартфон Huawei Nova 4 получит поддержку 5G

В распоряжении китайских источников оказались сведения о смартфоне Huawei Nova 4, официальный анонс которого ожидается в следующем году. Аппарат получит топовый фирменный процессор Kirin 980, 6,3 дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2340:1080 точек, занимающей более 90% площади передней панели, 6/8 ГБ оперативной и 64/128/256 ГБ флеш-памяти, сдвоенную фронтальную камеру разрешением 26 Мп, сдвоенную тыльную камеру, поддержку беспроводной зарядки, аккумулятор на 4100 мАч, предустановленный Android 9.0 и поддержку сотовых сетей пятого поколения. Ориентировочная цена Huawei Nova 4 составляет 400 долларов.