Смартфон Huawei Nova 4 получит топовый чипсет Kirin 980

Сетевые источники опубликовали качественные живые фото смартфона Huawei Nova 4, который одним из первых на рынке получит дырявый дисплей. Первый такой смартфон уже завтра представит Lenovo, а презентация Huawei намечена на 17 декабря. На что стоит обратить внимание? Сканер отпечатков пальцев все-таки на задней панели, а не под дисплеем. Вырез под фронтальную камеру чуть больше, чем рисовали нам многочисленные рендеры. А еще, если верить источнику, Nova 4 получит сдвоенную основную камеру на 20 Мп и 12 Мп, фронтальную камеру на 24 Мп и топовый чипсет Kirin 980, хотя слухи прочили ему менее производительные Kirin 710 или Kirin 970. Что будет на самом деле, узнаем уже скоро.