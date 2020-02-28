Смартфон Huawei Nova 5 Pro обновили до Android 10

Компания Huawei выпустила стабильную версию прошивки EMUI 10 на базе операционной системы Android 10 для смартфона Huawei Nova 5 Pro. Апдейт привносит стандартные особенности Android 10: и измененный пользовательский интерфейс в журнальном стиле с заголовками и колонками, полноэкранную жестовую систему управления, переработанный темный режим, а также гибко настраиваемый режим Always-on Display. Напомним, что Huawei Nova 5 Pro был представлен летом прошлого года, а его главными особенностями является мощный фирменный чипсет Kirin 980, 8 ГБ оперативной памяти, квадрокамера и поддержка быстрой зарядки мощностью 40 Вт.