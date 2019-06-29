Смартфон Huawei Nova 5 Pro уже успели разбить

Смартфон Huawei Nova 5 Pro только вчера появился в продаже, однако один пользователь уже успел его разбить и опубликовать фото пострадавшего устройства. Как это обычно бывает в случае со стеклянными тыльными панелям, стекло «пошло паутинкой». Блок основной камеры при этом не пострадал. Ранее сегодня стало известно, что вся первая партия Nova 5 Pro была распродана за два часа.

Напомним, что представленные неделю назад Nova 5 и Nova 5 Pro отличаются платформами и объемами встроенной памяти. Новинки оснастили чипсетами Kirin 810 и Kirin 980, 6,4-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, подэкранным сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 3500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт, четверной основной камерой с главным модулем на 48 Мп, 16 Мп сверхширокоугольным модулем, камерой для макросъемки и датчиком для анализа глубины, а также 32 Мп фронтальной камерой. Стандартная модель получила 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, а старшая – 8 ГБ и 128/256 ГБ ОЗУ. Nova 5 оценен в 405 долларов, а Nova 5 Pro – 435 или 495 долларов.