Смартфон Huawei Nova 5 Pro уже успели разбить

2019-06-29, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Huawei Nova 5 Pro ; [120]
Смартфон Huawei Nova 5 Pro только вчера появился в продаже, однако один пользователь уже успел его разбить и опубликовать фото пострадавшего устройства. Как это обычно бывает в случае со стеклянными тыльными панелям, стекло «пошло паутинкой». Блок основной камеры при этом не пострадал. Ранее сегодня стало известно, что вся первая партия Nova 5 Pro была распродана за два часа.

Напомним, что представленные неделю назад Nova 5 и Nova 5 Pro отличаются платформами и объемами встроенной памяти. Новинки оснастили чипсетами Kirin 810 и Kirin 980, 6,4-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, подэкранным сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 3500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт, четверной основной камерой с главным модулем на 48 Мп, 16 Мп сверхширокоугольным модулем, камерой для макросъемки и датчиком для анализа глубины, а также 32 Мп фронтальной камерой. Стандартная модель получила 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, а старшая – 8 ГБ и 128/256 ГБ ОЗУ. Nova 5 оценен в 405 долларов, а Nova 5 Pro – 435 или 495 долларов.

Комментарии и отзывы Huawei Nova 5 Pro
Samsung Galaxy Note 10+ сравнили с Galax...
Samsung Galaxy Note 10+ сравнили с GalaxАвторитетный искатель утечек Ice Universe поделился сравнительными фото смартфонов Galaxy Note9 и Galaxy ...
Индийская версия Redmi 7A получит порт ...
Индийская версия Redmi 7A получит порт Как известно, бюджетный смартфон Redmi 7A скоро появится на индийском рынке. Нас это не должно сильно вол...
Первую партию Huawei Nova 5 Pro распрода...
Первую партию Huawei Nova 5 Pro распродаВчера компания Huawei дала старт продажам смартфона Huawei Nova 5 Pro на домашнем рынке. По словам сетевы...
GeForce RTX 2070 Super обошла Radeon RX ...
GeForce RTX 2070 Super обошла Radeon RX В сети появились новые подробности о производительности видеокарты GeForce RTX 2070 Super в сравнении с R...
Мощный смартфон Moto G7 Plus ...
Мощный смартфон Moto G7 Plus Смартфон поддерживает функцию замедленной съемки и запись видео в формате 4К. Режим Timelapse поддерживае...
Браслет Samsung Galaxy Fit...
Браслет Samsung Galaxy FitФирменный интерфейс позволяет читать уведомления, текстовые сообщения (и отвечать на них с использованием...
Новинка от компании Huawei nova 5 ...
Новинка от компании Huawei nova 5 Размеры корпуса — 154,6 х 74 х 8,4 мм при весе 182 г. В нижней части видны прорези для USB Type-C и 3,5-м...
Samsung Galaxy M40 и его функции...
Samsung Galaxy M40 и его функцииSamsung Galaxy M40 получит 16-Мп фронтальную камеру, для которой предусмотрен круглый вырез в углу матриц...


Обзор ORICO ODC-2A5U-WH. Сетевой фильтр на 5 USB (2.4 А)Обзор ORICO ODC-2A5U-WH. Сетевой фильтр на 5 USB (2.4 А)
Обзор Defender X362. Акустическая 2.1 система для вашего дома Обзор Defender X362. Акустическая 2.1 система для вашего дома
Обзор ADATA P16750. Внешний аккумулятор на 16750 мАч Обзор ADATA P16750. Внешний аккумулятор на 16750 мАч
Обзор HARPER HB-306. Беспроводные наушники с микрофоном Обзор HARPER HB-306. Беспроводные наушники с микрофоном
Обзор Trust Trino. Веб-камера с микрофономОбзор Trust Trino. Веб-камера с микрофоном
Lenovo представила новую линейку ноутбук...
Lenovo представила новую линейку ноутбукКаким должен быть ноутбук для малого и среднего бизнеса? Мобильным, чтобы было удобно переносить его с ме...
Предварительный обзор Cooler Master GM21...
Предварительный обзор Cooler Master GM21Сегодня мы поговорим о новом мониторе Cooler Master GM219-30, который удивил нас не только своим привлека...
Huawei рассказала про развитие 5G сети в...
Huawei рассказала про развитие 5G сети в27 июня в Москве прошла пресс-конференция компании HUAWEI, которая была посвящена перспективам развития 5...
Предварительный обзор ASUS VA326HR. Стра...
Предварительный обзор ASUS VA326HR. СтраОбычно мы хвалим мониторы от компании ASUS, так как они действительно получаются достойными и могут порад...
Обзор Heavy Rain. Спустя девять лет...
Обзор Heavy Rain. Спустя девять летСтоит понимать, что далеко не у всех геймеров есть игровая приставка. И, соответственно, если у вас не бы...
ПАО «Ростелеком» показала журналистам и ...
ПАО «Ростелеком» показала журналистам и Один из 20 колл-центров ПАО «Ростелеком» пригласил журналистов и блогеров принять участие в большом блог-...
Предварительный обзор ASUS VP348QG. Крут...
Предварительный обзор ASUS VP348QG. КрутСегодня мы поговорим о достаточно привлекательном мониторе ASUS VP348QG, который выглядит стильно и может...
Обзор Failed State. Шикарная атмосфера...
Обзор Failed State. Шикарная атмосфераДовольно редко на глаза попадаются игры от независимых разработчиков, которые действительно выглядят прив...
Предварительный обзор Chuwi LapBook Plus...
Предварительный обзор Chuwi LapBook PlusУ китайских производителей есть большое преимущество — они спокойно могут выпускать мощные решения за дос...
Обзор WGT Gold. Стильный мобильный гольф...
Обзор WGT Gold. Стильный мобильный гольфДовольно часто спортивные симуляторы оказываются пустышками — разработчики просто хотят быстро заработать...
Обзор The Sinking City. Отличный хоррор...
Обзор The Sinking City. Отличный хоррорПоиграв некоторое время в The Sinking City я понял, что ничего лучше в данном жанре еще не видел. Шикарны...
Предварительный обзор Huawei MediaPad M6...
Предварительный обзор Huawei MediaPad M6Официально представлен планшетный компьютер Huawei MediaPad M6, который не только выглядит достаточно при...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor