Смартфон Huawei Nova 5T получил стабильное обновление EMUI 11 на базе Android 10

Компания выпустила обновление для модели Huawei Nova 5T, который вышел в августе 2019 года. Тогда устройство поставлялось с EMUI 9.1 на базе Android 9 Pie. Затем телефон получил крупное обновление EMUI 10 в 2020 году.

Новое обновление весит 1,94 ГБ и представлено номером прошивки EMUI 11.0.0.138. Пользовательский интерфейс в EMUI 11 подвергся изменениям. Добавлена новая анимация, улучшен Always On Display, приложение "Галерея" теперь предлагает удобное переключение между фото и видео. Живые иконки, функция Multi-Screen Collaboration 3.0 для многозадачности и улучшенные элементы конфиденциальности и безопасности.