Смартфон Huawei Nova 5T представлен в новом зеленом цвете

Сегодня рынок пополнился новой версией популярного смартфона Huawei Nova 5T в зеленом цвете. Его уже можно приобрести на Филиппинах. Помимо нового цвета в линейке присутствуют черный, синий и фиолетовый цвета. Кроме этого, гаджет подешевел с 27 990 рублей до 24 990 рублей в конфигурации памяти 6/128 ГБ.

Напомним, что новинка характеризуется 6,26-дюймовым экраном с разрешением 2340:1080 пикселей, 32-Мп фронтальной камерой, квадрокамерой с главным 48 Мп датчиком, 16-Мп сверхширокоугольным модулем и двумя 2 Мп вспомогательными датчиками, производительным процессором Kirin 980, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x RAM, 128 ГБ встроенной памяти, боковым сканером отпечатков пальцев, симметричным портом USB Type-C и аккумулятором ёмкостью 3700 мАч.