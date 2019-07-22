Смартфон Huawei Nova 5i Pro показался на живых фото

Сетевые источники опубликовали живые фото смартфона Huawei Nova 5i Pro, который еще не был представлен официально. Блоком основной камеры и текстурой задней панели аппарат сильно похож на флагманский Huawei Mate 20. Напомним, что Nova 5i Pro должен получить восьмиядерный процессор Kirin 810, ОС Android 9 Pie, 6,26-дюймовый дисплей с разрешением 2340:1080 пикселей, фронтальную камеру с разрешением 32 Мп, четверную тыльную камеру с датчиками на 48, 8, 2 и 2 Мп, аккумулятор на 4000 мАч с 20-ваттной зарядкой, версии на 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, а также на 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти.