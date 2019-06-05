Смартфон Huawei Nova 5i получит четверную камеру

Авторитетный искатель утечек Мукул Шарма поделился характеристиками смартфона Huawei Nova 5i, который еще не был представлен официально. Аппарат должны оснастить фирменной платформой Kirin 710, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти в виде модуля eMMC 5.1, 5,84 дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2310:1080 пикселей, четверной основной камерой с главным модулем на основе 25 Мп датчика Sony IMX576 разрешением и объектива с диафрагмой F/1,8, сверхширокоугольным 8 Мп модулем, а также двумя 2 Мп модулями, аккумулятором на 3900 мАч, разъемом USB-C и предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie.