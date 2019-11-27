Смартфон Huawei Nova 6 5G протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Huawei Nova 6 5G, который еще не был представлен официально. По данным бенчмарка, аппарат оснащается фирменным топовым чипсетом Kirin 990, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой Android 10. В однопоточном тестировании смартфон набрал 3821 балл, а в многоядерном – 11 936 баллов. Также аппарат должен получить двойную фронтальную камеру, 6,57-дюймовый дисплей, боковой дактилоскопический сенсор, тройную основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 60 Мп. Официальный анонс Huawei Nova 6 5G состоится 5 декабря.