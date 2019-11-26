Смартфон Huawei Nova 6 SE в зеленом цвете позирует на фото

Сегодня на просторах интернета была выложена фотография субфлагмана Huawei Nova 6 SE, который представят в Китае уже 6 декабря. Рендер демонстрирует смартфон в зеленом цвете и чехле. Квадрокамера находится в левом углу, дактилоскоп сбоку, селфи-камера встроена в дисплей и вход для наушников расположен снизу. Смартфону приписывают чипсет Kirin 810, основную камеру с модулями на 60, 16, 2 и 2 Мп, батарею на 4800 мАч, поддержку быстрой зарядки на 40 Вт, градиентные цвета корпуса, модуль NFC и EMUI 10 на Android 10.