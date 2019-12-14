Смартфон Huawei Nova 6 SE выйдет на глобальный рынок

Компания Huawei анонсировала в Китае смартфон Nova 6 SE, и сейчас компания готовится реализовать смартфон на глобальный рынок.

По словам компании Huawei, смартфон Huawei Nova 6 SE по характеристикам не будет отличатся от китайской версии.

Смартфон получит IPS дисплей на 6.4 дюйма, основную камеру с четырьмя модулями как у iPhone 11 Pro, свой фирменный процессор Kirin 810 в паре с 8 ГБ ОЗУ и аккумулятор ёмкостью на 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 40 Вт. Когда компания представит сматроф в Европе, пока что, информации нет.