Смартфон Huawei Nova 9 SE вышел в Европе

Компания Huawei начала принимать европейские предзаказы на смартфон Huawei Nova 9 SE, который недавно вышел в Китае. Старт розничных продаж намечен на 27 марта. Рекомендованная цена новинки составляет 350 евро, но в рамках предзаказа можно получить скидку в 50 евро.

Напомним, что смартфон оснащается поддержкой 66-Вт проводной зарядки, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 680, 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, 6,78-дюймовым экраном с разрешением Full HD, кадровой частотой 90 Гц и частотой отклика сенсорного слоя 270 Гц, основной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, поддержкой Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, аудиосистемой Huawei Histen Audio, корпусом с размерами 164,64:75,55:7,94 мм и массой 191 грамм, а также аккумулятором ёмкостью 4000 мАч.