Смартфон Huawei Nova 9 выйдет завтра

Huawei запустила свой смартфон Nova 9 в Китае в прошлом месяце, и теперь телефон скоро станет доступен в Европе, он будут официально объявлен завтра. Huawei представит новую серию смартфонов Nova 9 на пресс-конференции в Вене, мероприятие состоится на выставке Messe Wien.

Nova 9 будет поставляться с 6,57-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD +, устройство будет оснащено мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 778G. Huawei Nova 9 будет работать на платформе ОС Harmony OS 2.0 и будет поставляться с аккумулятором на 4230 мАч с быстрой зарядкой мощностью 66 Вт, которая может полностью зарядить устройство всего за 38 минут. Смартфон будет иметь ряд высококлассных камер, одну селфи-камеру спереди и четыре камеры сзади. Задние камеры будут включать 50-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельную сверхширокую камеру, 2-мегапиксельную макросъемку и 2-мегапиксельную камеру глубины. Спереди расположится 32-мегапиксельная камера.