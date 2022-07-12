Смартфон Huawei Nova Y90 оценен в 225 долларов

Малазийское подразделение компании Huawei объявило о том, что смартфон Huawei Nova Y90 скоро появится в продаже. Его цена составила 225 долларов. Напомним, что новинка была представлена в прошлом месяце, но тогда не была названа ни цена, ни дата начала продаж.

Смартфон оснащается фирменной оболочкой EMUI 12 на базе ОС Android, но без сервисов Google, 6,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2388:1080 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, чипсетом Qualcomm Snapdragon 680 с частотой до 2,4 ГГц и графикой Adreno 610, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, комплектной зарядкой мощностью 40 Вт, слотом для двух SIM-карт, поддержкой Bluetooth 5.0, 3,5-мм разъемом для наушников, габаритами 163,3:74.7:8,4 мм и массой 195 г.