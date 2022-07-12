Смартфон Huawei Nova Y90 оценен в 225 долларов

Малазийское подразделение компании Huawei объявило о том, что смартфон Huawei Nova Y90 скоро появится в продаже. Его цена составила 225 долларов. Напомним, что новинка была представлена в прошлом месяце, но тогда не была названа ни цена, ни дата начала продаж.

Смартфон оснащается фирменной оболочкой EMUI 12 на базе ОС Android, но без сервисов Google, 6,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2388:1080 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, чипсетом Qualcomm Snapdragon 680 с частотой до 2,4 ГГц и графикой Adreno 610, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, комплектной зарядкой мощностью 40 Вт, слотом для двух SIM-карт, поддержкой Bluetooth 5.0, 3,5-мм разъемом для наушников, габаритами 163,3:74.7:8,4 мм и массой 195 г.
Смартфон Xiaomi Poco F4 GT покажут 26 апреля…
Poco разослала приглашения на запуск своего последнего флагманского телефона серии F. Poco F4 GT будет ан…
Samsung Galaxy A23 5G получит мощный процессор …
Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Samsung Galaxy A23 5G, который еще не был представ…
Sharp Aquos R7 получил 47-Мп камеру Leica…
Компания Sharp пополнила ассортимент смартфонов моделью Aquos R7, которая выйдет в Японии в июле этого го…
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ впервые появится на Motorola Ed…
Некоторое время назад ходили слухи о том, что Qualcomm выпустит свой новейший процессор Snapdragon 8 Gen …
Смартфон Poco F4 оценили в 31 тысячу рублей…
Компания Xiaomi раскрыла подробности российского релиза смартфона Poco F4, международная презентация кото…
Oppo Reno 7 Pro 5G получает обновление Android 12 на базе Co…
Oppo Reno 7 Pro 5G получает Android 12 на базе ColorOS 12. Oppo Reno 7 Pro 5G был запущен ранее в феврале…
Samsung Galaxy Z Flip4 и Z Fold4 будут иметь максимальную ск…
Похоже что Samsung Galaxy Z Fold4 и Z Flip4 продолжат поддерживать максимальную скорость зарядки 25 Вт, к…
Samsung уже тестирует Android 13 на Galaxy S22…
Слухи о бета-версии One UI 5.0 ходят уже некоторое время. Мы знаем, что Samsung в настоящее время проводи…
Обзор Infinix HOT 11S NFC. Недорогой смартфон с 50 Мп камерой и NFCОбзор Infinix HOT 11S NFC. Недорогой смартфон с 50 Мп камерой и NFC
Обзор INOI A22 Lite. Недорогой Adnroid смартфон для звонков и сообщенийОбзор INOI A22 Lite. Недорогой Adnroid смартфон для звонков и сообщений
Обзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видеоОбзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видео
Обзор vivo V23. Смартфон с 50МП селфи камерой и фотохромной крышкойОбзор vivo V23. Смартфон с 50МП селфи камерой и фотохромной крышкой
Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 256GB. Планомерное развитие гибкого смартфонаОбзор Samsung Galaxy Z Fold3 256GB. Планомерное развитие гибкого смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor