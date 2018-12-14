Смартфон Huawei P Smart (2019) получил двойную камеру и NFC-модуль

2018-12-14, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - Huawei P Smart (2019); [108]
Компания Huawei показала новый бюджетный смартфон P Smart (2019). Гаджет оснащен 6.21-дюймовым дисплеем с разрешением 2340 на 1080 пикселей и небольшим каплевидным вырезом. За производительность устройства отвечает процессор Kirin 710 и 3 Гбайт ОЗУ. Девайс получил двойную камеру: основной модуль будет на 13 Мп, а второстепенный 2 Мп. Фронтальная камера в устройстве 8-мегапиксельная. Емкость у аккумулятора равна 3400 мА.ч. Работает девайс на Android 9 Pie, прикрытый оболочкой EMUI 9. Также в смартфоне есть разъем для наушников и NFC-модуль для бесконтактных платежей Google Pay. Девайс поступит в продажу 21 декабря.


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