Смартфон Huawei P Smart 2020 получит SoC Kirin 710F

Немецкое издание Winfuture.de поделилось подробными характеристиками смартфона Huawei P Smart 2020, который еще не был представлен официально. Устройству прочат 6,21-дюймовый IPS LCD-дисплей с разрешением 2340:1080 пикселей и соотношением сторон 19,5:9, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, сдвоенную основную камеру на 13 Мп и 2 Мп, восьмиядерную платформу Kirin 710F с частотой до 2,2 ГГц и графикой Mali-G51 MP4, 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, слот для карт памяти microSD, модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, модуль NFC и симметричный порт USB Type-C. Ориентировочная цена смартфона составит 200–220 евро.