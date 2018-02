Стало известно, что 6-дюймовый смартфон Huawei P20 Plus получит тонкий корпус и экран с режимом Always с соотношение сторон 18:9. В основе устройства Huawei P20 Plus ляжет фирменный процессор Kirin 970, который содержит восемь вычислительных ядер. В тыльной части корпуса расположится система из трёх камер, обеспечивающая широчайшие возможности фото- и видеосъёмки. Питание аккумулятора обеспечит батарея емкостью на 4000 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.1 с фирменной надстройкой EMUI 8.1. О стоимости новинки Huawei P20 Plus пока не сообщается.