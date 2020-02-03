Смартфон Huawei P30 Pro подешевел до 575 долларов

Уже в марте этого года компания Huawei представит флагманские камерофоны серии Huawei P40, ну а пока китайский производитель решил вновь снизить цены на прошлогодний флагман Huawei P30 Pro. Например, вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти подешевел с 647 до 575 долларов. Ранее аппарат уже успел скинуть 200 долларов. Столь резкое удешевление может быть связано не только с выходом нового поколения. Почти год назад на момент релиза Huawei P30 Pro возглавил рейтинг камерофонов DxOMark, сейчас он опустился на восьмое место, пропустив вперед такие модели, Huawei Mate 30 Pro 5G, Honor V30 Pro, Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition, iPhone 11 Pro Max и Samsung Galaxy Note 10+.