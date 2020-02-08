Смартфон Huawei P30 снова подешевел

2020-02-08, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Huawei P30; [124]
Смартфон Huawei P30 с объемом памяти 8/256 ГБ не так давно подешевел с $690 до $589, а сейчас гаджет можно приобрести за $569. Напомним, что Huawei P30 оснастили 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и поддержкой HDR, топовым чипсетом Kirin 980, 32-Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 3650 мАч с 22,5-ваттной быстрой зарядкой, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, тройной основной камерой с 40-Мп модулем с апертурой f/1.8, ультраширокоугольным на 16 Мп с апертурой f/2.2 и модулем телефото на 8 Мп с апертурой f/2.4 и 3-кратным оптическим зумом.


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