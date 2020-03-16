Смартфон Huawei P40 Lite готовится к российскому релизу

Российское подразделение Huawei выпустило тизер, посвященный скорому выходу смартфона Huawei P40 Lite на нашем рынке. Цена и дата начала продаж пока не раскрываются, но сообщается о камерах с кинематографической точностью деталей. В Европе смартфон продается по цене в 300 евро.

Напомним, что новинка оснащается 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, фирменным чипсетом Kirin 810, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, квадрокамерой на 48, 8, 2 и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором емкостью 4200 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 40 Вт, модулем NFC, 3,5-мм разъемом для наушников и боковым сканером отпечатков пальцев.