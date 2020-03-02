Смартфон Huawei P40 Lite появился в продаже

Компания Huawei дала старт продажам смартфона P40 Lite, который был представлен несколько дней назад. Аппарат оценен в 300 евро за вариант с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. Пользователи могут выбирать из чёрной, зелёной и розовой расцветок, а подарком за покупку выступят беспроводные наушники Freebuds 3, которые сами по себе стоят внушительные 179 евро.

Напомним, что новинка оснащается 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, фирменным чипсетом Kirin 810, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, квадрокамерой на 48, 8, 2 и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором емкостью 4200 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 40 Вт, модулем NFC, 3,5-мм разъемом для наушников и боковым сканером отпечатков пальцев.