Смартфон Huawei P40 Premium получит пентакамеру

2020-03-20, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Huawei P40 Premium; [31]
В сети появились подробности о топовом камерофоне Huawei P40 Premium, выход которого состоится через неделю. Итак, главной особенностью устройства станет пентакамера. Главный модуль получит датчик оптического формата 1/1,28 дюйма с разрешением 52 Мп, объектив с диафрагмой F/1,8 и оптической стабилизацией. Также отмечается телефото-модуль на 8 Мп с оптической стабилизацией и 3-кратным оптическим зумом, телевик-перископ с оптической стабилизацией и 10-кратным оптическим зумом, сверхширокоугольный модуль на 40 Мп и камеру ToF.

Также смартфон получит фронтальную камеру разрешением 32 Мп, фирменную платформу Kirin 990 5G, 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3160:1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флэш-памяти.

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