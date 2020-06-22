Смартфон Huawei P40 Pro+ оценен в Европе в €1400

Компания Huawei объявила о том, что её топовый камерофон Huawei P40 Pro+ появится в европейской продаже 25 июня по рекомендованной розничной цене в 1400 евро. Разумеется, в смартфоне отсутствуют сервисы и приложения Google. Зато они есть в недавнем Huawei P30 Pro New Edition.

Что до Huawei P40 Pro+, то его главной особенностью является основная пентакамера, которая имеет 10-кратный оптический, 20-кратный гибридный и 100-кратный цифровой зум, а также двойную систему оптической стабилизации. В главном модуле используется 1/1,28-дюймовый датчик Sony IMX700 разрешением 50 Мп и объектив с диафрагмой f/1,9.