Смартфон Huawei P40 Pro показали на фото

2019-12-02, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Huawei P40 Pro; [18]
Сетевые источники поделились первыми изображениями флагманского смартфона Huawei P40 Pro, который еще не был представлен официально. Если быть точнее, на фото демонстрируется верхняя часть с широким вырезом для фронтальной камеры и так называемым «экраном-водопадом». Скорее всего, камера для селфи получит два модуля – один основной и вспомогательный со сверхширокоугольной оптикой. Также и Huawei P40, и Huawei P40 Pro будут оснащаться модемом 5G, а дизайн антенн у новинок будет таким же, как у Mate 30 в версиях с 5G. Предыдущие слухи в качестве возможной даты выхода называли январскую выставку CES 2020 или MWC 2020, которая проходит в конце февраля.


Комментарии и отзывы Huawei P40 Pro
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