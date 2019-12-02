Смартфон Huawei P40 Pro показали на фото

Сетевые источники поделились первыми изображениями флагманского смартфона Huawei P40 Pro, который еще не был представлен официально. Если быть точнее, на фото демонстрируется верхняя часть с широким вырезом для фронтальной камеры и так называемым «экраном-водопадом». Скорее всего, камера для селфи получит два модуля – один основной и вспомогательный со сверхширокоугольной оптикой. Также и Huawei P40, и Huawei P40 Pro будут оснащаться модемом 5G, а дизайн антенн у новинок будет таким же, как у Mate 30 в версиях с 5G. Предыдущие слухи в качестве возможной даты выхода называли январскую выставку CES 2020 или MWC 2020, которая проходит в конце февраля.